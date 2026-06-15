Както Plovdiv24.bg прогнозира още сутринта - движението по магистрала "Тракия" в платното за Пловдив тази вечер е кошмарно и изнерви стотици шофьори. Стигнало се е и до саморазправа. Читател на медията ни се свърза с нас, за да сподели огромното си разочарование.

Даваме думата на човека сега

Огромна тапа преди първия ремонт - преди Ихтиман, в посока Пловдив, тапата е над 6 километра и расте, причината е, че както прогнозирахте, АПИ и КАТ ги е домързяло да обърнат движението и да отворят две ленти в посока Пловдив и Бургас.

Тази шофьорка на мерцедес шофира в аварийната, водачите я блокират, а тя се саморазправя с тях © Plovdiv24.bg

Средната скорост в тапата е 8 км/ч. Има и много дебили в аварийната лента, а импотентните ни институции дори и с това не могат да се справят. Къде е министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с помпозните до момента пиар акции?

Защо го няма там, където би бил наистина полезен на хората? Стига се и до саморазправа, тъй като има шофьори, на които не им издържат нервите от импотентността на подопечните на Иван Шишков и Демерджиев и слязоха да се саморазправят с движещите с аварийната лента. В същото време лентите в посока София са празни.

Тапата е огромна и едва пъпли © Plovdiv24.bg

Ремонтите да са съобразени с туристическия сезон

По магистрала "Тракия" в момента има ремонти в участъци в областите Софийска, Пазарджик, Стара Загора и Ямбол, а на магистрала "Хемус" в Софийска област. Очакванията са те да приключат до края на юни. Туристическият бранш изразява "сериозно безпокойство от практиката ремонтни дейности по ключови пътни артерии да започват в началото на активния летен туристически сезон".

Ето го и въпросния мерцедес © Plovdiv24.bg

За поредна година основни пътни маршрути към Черноморието и други туристически дестинации се затварят частично или изцяло заради мащабни ремонти в периода на най-интензивен туристически поток. Това води до сериозни затруднения в придвижването, километрични задръствания, увеличено време за пътуване и напрежение сред туристите, като същевременно нанася щети върху имиджа на България като туристическа дестинация, се казва в позицията на бранша до медиите.

Необяснимо и неприемливо е инфраструктурни ремонти да се планират, без да бъде отчетена спецификата на туристическия календар и без координация с бизнеса, който формира значителна част от приходите в националната икономика през летните месеци, е посочено още в нея.

Туристическият бранш иска от институциите: