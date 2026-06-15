Читател на Plovdiv24.bg се свърза с нашата редакция, за да съобщи за пътнотранспортно произшествие на магистрала "Тракия".

Инцидентът е станал в района на Ихтиман в платното в посока за София. Според пловдивчанина са се ударили три автомобила, има пострадали, както и сериозни материални щети по колите.

Задръстването е над два километра. На място е пристигнала и линейка, а медицинският екип оказва първа помощ на ранените.

ГАЛЕРИЯ: Пловдивчанин: Катастрофа на АМ "Тракия", има пострадали ‹ ›

Точно в този участък на аутобана в момента се извършват ремонтни дейности и движението се осъществява двупосочно само в едното платно.

Шофирайте внимателно и разумно!