Окръжната прокуратура в Плевен привлече като обвиняем и задържа за 72 часа 26-годишен мъж, пребил до смърт 50-годишен жител на село Староселци. Бруталният инцидент се е разиграл в град Искър, а престъплението е квалифицирано като причиняване на смърт по непредпазливост в резултат на умишлено нанесена тежка телесна повреда. Разследването по случая е започнало незабавно на 14 юни 2026 г. с извършването на подробен оглед на местопроизшествието от криминалисти и дежурен прокурор, информира Plovdiv24.bg.

Хронология на фаталния сблъсък:

Около 04:07 часа сутринта на 14 юни 2026 г. в град Искър възниква конфликт между двамата мъже. 26-годишният нападател нанася силен и брутален удар с крак директно в лицето на 50-годишната жертва. В резултат на тежкия удар по-възрастният мъж пада назад на асфалта, удря главата си смъртоносно в земята и издъхва.

Действия на прокуратурата и съда:

Държавното обвинение е събрало достатъчно доказателства и разпити на свидетели, за да повдигне официално обвинение на младия мъж. С оглед на тежестта на извършеното деяние и опасността лицето да се укрие, прокурорът го е задържал в ареста. Предстои внасяне на искане в Окръжния съд в Плевен за налагане на най-тежката постоянна мярка за неотклонение – "задържане под стража".