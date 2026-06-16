Софийският градски съд наложи най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на втория обвиняем за бруталната катастрофа в София – В.Ф. По искане на Софийската градска прокуратура решението беше взето по време на извънредно и изнесено съдебно заседание, проведено директно в болничното заведение, където обвиняемият се лекува заради фрактура на гръбнака.

При жестокия инцидент, който се разигра на 5 юни 2026 г. на столичната улица "Челопешко шосе", на място загинаха четирима души, а петима бяха тежко ранени, информира Plovdiv24.bg.

Мотивите на съда за постоянен арест:

Събраните доказателства сочат, че В.Ф. е пряко съпричастен към предизвикването на адския сблъсък.

Магистратите приеха доводите на прокуратурата, че съществува реален риск лицето да извърши друго правонарушение, ако бъде пуснато на свобода.

Ден след трагедията, на 6 юни 2026 г., прокуратурата привлече към съдебна отговорност както В.Ф., така и другия участник в мелето – Т.Ф., който също остава зад решетките.

От представената днес експертиза се установява, че Васил Филипов е управлявал автомобила си с не по-малко от 113 км/ч при разрешена максимална скорост от 60 км/ч. Според съда няма данни двамата водачи да са участвали в гонка или автомобилите им да са се блъснали помежду си, но обвиняемият е нарушил правилата за движение и е пренебрегнал пътната обстановка.

Съдът прие, че събраните доказателства сочат към извършване на деянието при евентуален умисъл, а не по непредпазливост, предвид значителното превишаване на скоростта в район на кръстовище, пешеходна пътека и спирка на градския транспорт. Пътният участък е бил добре познат на обвиняемия, тъй като той е бил санкциониран три пъти през 2026 г. за превишена скорост именно на "Челопешко шосе" - на 13 февруари, 18 февруари и 12 март.

От справката за нарушенията на водача става ясно, че той е санкциониран общо седем пъти за превишена скорост, като повечето нарушения са извършени в населени места. Според съда това показва трайно незачитане на правилата за движение по пътищата и обосновава реален риск от извършване на друго престъпление.