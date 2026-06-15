18-годишна украинска гражданка е загинала, след като е била блъсната от автомобил на пешеходна пътека на главния път между курортите Свети Влас и Слънчев бряг.

По информация на полицията тежкият пътен инцидент е станал около 19.45 часа. Автомобилът е бил управляван от 21-годишен шофьор. По първоначални данни той е блъснал младата жена, докато тя е пресичала на пешеходна пътека. Вследствие на удара момичето е починало.

Към момента все още не е ясно дали водачът е употребил алкохол или наркотични вещества. Взети са проби, като резултатите се очакват. Полицията продължава работа по изясняване на точните причини, довели до фаталния инцидент.

Пътят за Слънчев бряг е блокиран след пътния инцидент. Според първоначални сведения черно BMW, движещо се с много висока скорост, е блъснало жена, съобщи общественикът Кръстьо Пеев. Той призова шофьорите да не тръгват от Свети Влас към най-големия курортен комплекс по Черноморието ни и обратно, ако не е наложително.