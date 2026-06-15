Камери са заснели самостоятелна катастрофа в Несебър, предизвикана от дрогиран чужденец. От ОДМВР – Бургас съобщиха за Plovdiv24.bg, че инцидентът е станал около 18:40 ч. в събота в несебърския квартал "Черно море – 1“, срещу автомивка "Титан“.

Лек автомобил "Фолксваген Пасат“ с унгарска регистрация се е ударил самостоятелно в електрически стълб. Зад волана е бил 47-годишен унгарски гражданин, който е бил във видимо неадекватно състояние.

Водачът е тестван за употреба на наркотични вещества, като техническото средство е отчело положителна проба за бензодиазепини и амфетамин.

Той е задържан за срок до 24 часа, а автомобилът е иззет по надлежния ред. По случая е образувано бързо производство.