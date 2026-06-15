С настъпването на летните горещини климатикът се превръща в незаменим помощник в домовете и офисите ни. Когато температурите навън скочат, той успешно ни спасява от отпадналостта и ни връща изгубената работоспособност. Ако обаче не се използва правилно, този уред може да се окаже сериозен риск за здравето. За опасностите и правилата при ползването на охлаждащи системи предупреждава пулмологът д-р София Ангелова

Според специалиста балансът между вътрешната и външната среда е от ключово значение, за да не ни разболее климатикът.

Разликата между външната и вътрешната температура не бива да надвишава 10 градуса, а най-добре е да бъде между 6 и 8 градуса. Оптималната температура в помещението е около 25 градуса каза пред NOVA NEWS пулмологът София Ангелова

Редовната поддръжка на техниката също не е въпрос на каприз, а на здраве. Във филтрите се натрупват прах, алергени, бактерии и други опасни микроорганизми, които след това се разпространяват в стаята. Поради тази причина д-р Ангелова препоръчва филтрите да се почистват на всеки две седмици и да се подменят изцяло поне веднъж годишно. Нехайството към хигиената на уреда крие сериозен риск за хората с астма и алергии, тъй като завихрянето на прахови частици може бързо да обостри симптомите им и да предизвика сериозна кашлица, кихане, хрема и затруднено дишане.

Престоят с часове в затворени климатизирани помещения, особено без възможност за естествено проветряване, крие и други опасности. Той може да отключи така наречения синдром на болната сграда, чиито най-чести прояви са умора, намалена концентрация, раздразнителност и главоболие. Освен това климатикът интензивно изсушава въздуха, а това води до дехидратация на организма, която често остава незабелязана от нас. Затова пулмологът съветва да приемаме обилно количество течности през целия ден.

Едно от най-масовите оплаквания при работа в климатизирани офиси е главоболието. Лекарят цитира проучване на Харвардския университет, според което около осем процента от хората, работещи постоянно на климатик, страдат от ежедневни главоболия. Друга голяма грешка е директното заставане под въздушната струя на уреда. Продължителното излагане на директен студен поток може да предизвика неврити, болезнена скованост и сериозни възпаления на мускулите и ставите.

Пулмологът отправя и един изненадващ, но изключително важен съвет за горещите летни дни, свързан с избягването на енергийните напитки. Британско изследване доказва, че комбинацията от високи температури на околната среда и мощни стимуланти натоварва извънредно много сърдечно-съдовата система и може сериозно да увеличи риска от опасни сърдечни инциденти.