Във вторник въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Ще духа до умерен северозападен вятър. Дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 25° и 30°.

И през следващите три дни въздушната маса ще е неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури.

През почивните дни ще бъде слънчево, в следобедните часове над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но само на изолирани места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30° и 35°, съобщават от НИМХ.