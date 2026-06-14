На 14 юни 2026 г. Българската православна църква отбелязва Неделя на всички български светии – празник, посветен на всички българи, просияли със своята святост, както и на светогорските преподобни. На този ден се почита и паметта на св. пророк Елисей и св. Методий, патриарх Константинополски.

Неделята на всички български светии е подвижен празник и се отбелязва във втората неделя след Петдесетница. Той е сред най-новите празници в православния календар и е посветен на всички канонизирани български светци.

Църквата отдава почит на личности, които през различни исторически епохи са водили благочестив живот, изповядвали са християнската вяра и са останали верни на православното учение. Със своя пример и дела те са допринесли за съхраняването на духовната връзка между Църквата, народа и държавата.

Освен вписаните в църковния календар светци, на този ден се възпоменават и множеството неизвестни подвижници, монаси, мъченици и изповедници на вярата, живели по българските земи през вековете.

Особено място заемат онези, които са пострадали заради християнската си вяра по време на османското владичество. Въпреки разрушаването на църкви и манастири, православната вяра е останала жива благодарение на духовната сила и саможертвата на поколения вярващи.

Празникът следва Неделята на всички светии – първата неделя след Петдесетница. Чрез възпоменаването на българските светци Църквата отправя молитва за тяхното застъпничество и благословение над българския народ.

Неделята на всички български светии е ден за духовна памет, признателност и почит към онези, които със своя живот и вяра са оставили трайна следа в историята и духовността на България.