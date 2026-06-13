Светият синод на Българската православна църква – Българска патриаршия публикува официална позиция по повод провеждането на "София прайд 2026“, в която заявява, че не подкрепя събитието и изразява несъгласие с посланията, които според духовниците се популяризират чрез него.

В становището си архиереите подчертават, че Църквата продължава да проповядва Божията любов към всеки човек, като същевременно насърчава живот в съответствие с християнските ценности и евангелското учение.

Позиция за семейството и брака

От Светия синод припомнят православното разбиране, че човекът е сътворен като мъж и жена, а семейството, основано на брака между мъж и жена, е естествената среда за отглеждане и възпитание на деца.

В позицията се посочва, че Църквата се противопоставя на идеи и възгледи, които според нея са несъвместими с християнското нравствено учение.

Тревога за младите хора

Особено внимание в изявлението е отделено на въздействието върху децата и младежите.

Според архиереите е обезпокоително, когато подобни послания се насочват към хора, които все още изграждат своята ценностна система и личностна идентичност. В тази връзка Светият синод акцентира върху отговорността към младото поколение и необходимостта от ясни нравствени ориентири.

Призив към родителите

От Българската православна църква подчертават, че родителите имат водеща роля във възпитанието на децата и формирането на техните морални ценности.

Според духовниците младите хора трябва да бъдат насърчавани към отговорност, уважение към човешкото достойнство и придържане към християнските добродетели.

Апел към институциите и обществото

Въпреки критичната си позиция към събитието, Светият синод заявява, че Църквата не отхвърля никого и продължава да се моли за всеки човек.

В изявлението се отправя призив към държавните институции, обществените организации и гражданите да работят за укрепване на брака и семейството, както и за съхраняване на духовните и културните ценности на българския народ.

В навечерието на Деня на всички български светии

Архиереите отбелязват и предстоящото честване на Неделята на всички български светии на 14 юни. Според тях паметта на българските светци е свързана с ценности, които продължават да имат значение и днес.

В заключение Светият синод призовава вярващите да пазят православната вяра, да следват примера на българските светци и да се молят за мир, единство, закрила на децата и укрепване на българските семейства.