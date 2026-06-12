Министерството на здравеопазването предвижда въвеждането на нова функционалност в мобилното приложение "еЗдраве“, наречена "Публичен контрол“, която ще позволи на гражданите да проверяват и контролират легитимността на вписаните на тяхно име медицински дейности. Софтуерното решение цели предотвратяването и ранното установяване на случаи с фиктивно отчетени прегледи, хоспитализации и изследвания, информира Plovdiv24.bg. Инициативата ще затегне последващия контрол в секторите на родното здравеопазване.

Цел и обхват на новата функционалност

Основната цел на подготвяното софтуерно решение е да даде възможност на хората да упражняват директен надзор върху вписванията в Националната здравноинформационна система (НЗИС). Потребителите ще могат да изпращат обратна връзка дали разпознават конкретно медицинско събитие, регистрирано на тяхно име или на профила на техен близък. Важно е да се уточни, че новата опция има изцяло контролни функции и не е предназначена да оценява удовлетвореността на пациентите, качеството на услугите или отношението на медицинските специалисти. Публичният контрол ще обхваща широк кръг от събития, сред които извършени прегледи, хоспитализации, издадени и изпълнени направления или електронни рецепти, лабораторни изследвания и поставени имунизации. Опцията ще бъде достъпна както за личните профили, така и за свързаните към тях профили на непълнолетни деца.

Механизъм на дигиталното запитване "Вие ли сте били?“

Новият информационен блок ще се визуализира под формата на унифициран въпрос "Вие ли сте били?“ само в детайлния екран на новорегистрирани събития. Този подход е избран умишлено, за да може потребителят да вижда пълния контекст – лечебно заведение, лекуващ лекар, точна дата и диагноза, като същевременно се избягва натоварване на началния екран и се минимизира рискът от прибързани или погрешни отговори. Потребителите ще могат да избират между два конкретни отговора: "Да“, с което потвърждават достоверността на събитието, или "Не“, в случай че не разпознават регистрираната дейност и липсва информация тя изобщо да е била извършена. Подаването на отговор е еднократно и не може да бъде променяно, а след гласуването блокът се скрива и системата издава различно по цвят и текст съобщение в зависимост от избора на гражданина.

Анализ на сигналите и безкомпромисни инспекции

Всички подадени от гражданите сигнали ще се записват автоматично в защитена среда в НЗИС с отчитане на точен час и идентификатор. Събраните масиви от данни ще се използват оперативно от оторизираните служители на Министерството на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и Изпълнителна агенция "Медицински надзор“ за последващи анализи, проверки и безкомпромисен последващ контрол. Основен фокус и приоритет на бъдещите инспекции на терен ще бъдат случаите, в които потребителите са маркирали отрицателен отговор.