Тежък инцидент с електрическа тротинетка прати две непълнолетни момчета в болница. Произшествието е станало на 11 юни, около 19:00 часа в района на еленското село Константин. На мястото веднага са пристигнали екипи на Пътна полиция и Спешна помощ, информира Plovdiv24.bg.

Падане след управление на едно превозно средство от двама души

По първоначална информация от разследващите органи, двете момчета са се придвижвали едновременно на една и съща тротинетка. Едното непълнолетно момче е управлявало индивидуалното електрическо превозно средство, докато второто се е возило при него. По време на движението водачът е изгубил контрол, в резултат на което двамата са паднали тежко на пътното платно.

Спешно транспортиране към болницата във Велико Търново

Пострадалите непълнолетни са транспортирани веднага с линейка до областната болница МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" във Велико Търново. Към момента те преминават през детайлни медицински прегледи за установяване на точния характер и степен на получените наранявания.

Точните причини, довели до падането, както и скоростта на движение, ще се изясняват в детайли в хода на вече образуваното досъдебно производство.