В 13:00 часа Локомотив София представи новия си треньор - легендата Любослав Пенев. Ел Голеадор се завръща в професията, след като в последните месеци води битка с коварно заболяване.

За последно - през 2024 г. една от най-големите фигури в историята на ЦСКА, водеше Локомотив Пловдив, след което стана ясен здравословният му проблем.

Първите думи на Пенев:

"В момента се чувствам добре, изследванията са добри. Това ми дава възможност да се върна към моето ежедневие. Вярвам, че с тази крачка ще се възстановя напълно. Лечението продължава - все още никой не знае колко време ще продължава. Някои хора казват, че това е битка. Аз бих казал, че това е война.

Но аз ще бъда крайният победител в нея. Аз не съм много по приказките. Не очаквайте да говорим за моето възстановяване. За мен се грижат отлични специалисти - в Германия и България, и им имам доверие. Няма мърдане, следвам всичко", каза Пенев, който изглеждаше видимо отслабнал и с напълно побеляла коса.

Plovdiv24.bg пожелава успех на Любослав Пенев в новото му начинание и най-вече здраве!