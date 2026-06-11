Летният сезон е в разгара си и за много хора изкушението да удължат почивката си е голямо. Използването на болничен вместо платен отпуск обаче може да доведе до сериозни последствия, ако бъде установена злоупотреба.

По информация на Националния осигурителен институт (НОИ), когато работодател има съмнения, че служител използва болничен не по предназначение, той може да подаде сигнал до НОИ или до компетентните медицински органи. След проверка институциите могат да преценят дали болничният е използван законосъобразно.

Какви са последствията при нарушение

Ако бъде установена злоупотреба с болничен лист, служителят може да понесе дисциплинарна отговорност. В зависимост от конкретния случай това може да доведе и до дисциплинарно уволнение.

Освен трудовоправни последици, при определени обстоятелства могат да бъдат наложени и санкции съгласно действащото законодателство.

Разрешена ли е почивка по време на болничен

Престоят извън дома по време на болничен не е задължително нарушение. В някои случаи лекуващият лекар може да препоръча промяна на обстановката като част от възстановителния процес. Това се среща например при състояния, свързани със стрес или професионално прегаряне.

Подобна препоръка обаче трябва да бъде изрично отразена в медицинската документация и в издадения болничен лист.

Риск при отсъствие от посочения адрес

Ако по време на проверка се установи, че служителят се намира на място, различно от посочения адрес за възстановяване, това може да доведе до проблеми и санкции.

Затова институциите препоръчват да не се предприемат пътувания по време на болничен, освен ако те не са съгласувани с медицинското лице, издало документа, и не са част от предписания режим на лечение.

Преди да планирате почивка по време на болничен, е добре да се уверите, че действията ви съответстват на указанията на лекуващия лекар и на изискванията, посочени в болничния лист. Това може да ви спести както проверки, така и неприятни последици на работното място, пише businessnovinite.bg.