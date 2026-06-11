България има реален потенциал да развие програми за безплатни или частично финансирани почивки за пенсионери, които биха донесли ползи както за възрастните хора, така и за туристическия сектор. Това мнение изрази проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, в интервю за Радио "Фокус“.

Според него страната разполага с необходимата инфраструктура и ресурси за подобна политика - достатъчен хотелски капацитет, особено през слабите туристически сезони, както и природни дадености като минерални води, лечебна кал и благоприятен климат. Тези условия позволяват не само развитие на туризма, но и на здравна профилактика и рехабилитация.

Проф. Драганов подчерта, че подобни мерки могат да пренасочат част от разходите от лечение към превенция, което би подобрило здравето и активността на възрастните хора в дългосрочен план и би намалило натиска върху здравната система.

Като пример за работещ модел той посочи Гърция, където държавата вече финансира програми за безплатни почивки на пенсионери. Подобни практики съществуват и в Испания, където възрастните хора ползват преференциални условия за почивка извън активния туристически сезон. Според експерта основната цел на тези политики е едновременно социална подкрепа и икономическа ефективност чрез намаляване на бъдещите здравни разходи.

Той допълни, че България вече има опит с подобни социални инициативи и би могла да ги надгради чрез държавно финансиране или смесени модели, при които разходите се разпределят между държавата и гражданите.

Освен социалния ефект, подобна програма би имала и икономически ползи за туристическия сектор, като удължи активния сезон, особено през есента, когато хотелската база остава частично незаета.

В същото интервю проф. Драганов коментира и очакванията за летния туристически сезон, като посочи, че въпреки глобалните предизвикателства се очаква силен ръст на пътуванията на българските граждани както в страната, така и в чужбина.

Като основен проблем пред сектора той открои недостига на работна ръка, като отбеляза, че част от българските кадри работят в чужбина, а у нас все по-често се разчита на работници от трети страни.

По думите му ключово решение е по-тясното свързване на туризма с местната икономика - чрез използване на повече местни продукти и услуги, което би задържало повече приходи в регионите и би подпомогнало заетостта.