Държавата разполага с необходимите средства за изплащане на пенсиите, социалните плащания и възнагражденията на държавните служители. Това заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев в "Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му основното предизвикателство пред публичните финанси е съотношението между приходите в бюджета и нарастващите разходи."Прекомерният разход не е достатъчно обмислен, тъй като в предходни години допуснахме разходите да нарастват по-бързо от приходите“, посочи Донев.

Той обясни, че при изготвянето на новия бюджет правителството ще заложи на устойчиви мерки за подобряване структурата на публичните финанси и ограничаване на натиска върху бюджетния дефицит.

Финансовият министър увери, че кабинетът няма намерение да увеличава данъците и ще запази действащия плосък данък. Според него подобна промяна би засегнала пряко средната класа и затова не се обсъжда като вариант.

Донев подчерта, че няма да има намаление на социалните плащания и възнагражденията в публичния сектор.

"Падане на доходи няма да има“, заяви той.

По отношение на минималната работна заплата министърът посочи, че към момента не може да се говори за конкретни стойности, тъй като продължават разговорите между държавата, работодателските организации и синдикатите. Коментирайки решението на парламента за възможност за поемане на нов дълг до 3,8 млрд. евро, Донев уточни, че става въпрос за максимално допустим лимит.

"Това представлява максимален лимит, а не задължително усвояване на цялата сума. Средствата са необходими за покриване на плащания по Плана за възстановяване и устойчивост до 31 август“, каза той.

По думите му правителството е готово да предприеме мерки за ограничаване на задлъжняването, така че да не се стигне до дългова спирала.

Министърът коментира и задачите пред новото ръководство на Националната агенция за приходите.

"Има ясна цел и тя е изсветляване на сивата икономика“, заяви Донев.

Той посочи, че по цитирани от него данни делът на сивата икономика в България е нараснал от около 30% до 34,6%, което поставя страната на първо място в Европейския съюз по този показател.

Според финансовия министър сегашният дефицит е резултат от небалансирана структура на разходите, но при правилни политики натискът върху бюджета може да бъде намален.

В заключение Донев заяви, че се надява бюджетът за 2027 година да бъде с дефицит под 3%, което е една от основните цели на финансовата политика на правителството.