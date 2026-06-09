Преди приемането на републиканския бюджет стана известно, че ще има затягане на финансовата дисциплина. В интервю за Plovdiv24.bg областният управител на Пловдив Георги Янев коментира как ще се отрази това на стартираните обекти, включени в Приложение 3 на МРРБ за финансиране от държавата.

Всеки един случай трябва да се прецизира, да се приоретизира и да имаме някакво решение за тях. Но категорично може би няма как всички да се изплатят, каза областният управител Георги Янев.

Той припомни, че премиерът е съобщил за свръхдефицит за неразплатени фактури от предишна дейност над 2.2 милиарда лева, което е ясен пример как са работили правителствата преди сегашното.

В МРРБ се прави анализ кои фактури да бъдат изплатени, за които има срокове по договори. Областната администрация на Пловдив е изпаднала в същата позиция - има проект и до 30 юни трябва да се плати сериозна сума на изпълнителя. Ако не се направи, ще се дължат неустойки.