Лятото вече е факт, а живакът в термометрите приближава тридесетте градуса още през първите дни на юни. Докато някои чакат морето, то други вече търсят спасение от жегата в градските басейни и комплексите в региона.

Екипът на Plovdiv24.bg направи традиционната си проверка на старта на сезона. Проверихме кои плажове вече работят и колко ще ни струва хладината тази година. Очаквано, инфлацията е засегнала и този сектор – цените на билетите са скочили средно с 5 до 9 лева спрямо миналото лято.

Ето и подробния гид за плажния отдих:

Минерален комплекс Terme di Hissar (Хисаря)

Комплексът в Хисаря работи всеки ден от 09:00 до 18:00 часа. Цените тук бележат ръст от около 6-7 лева в сравнение с миналата година. От понеделник до четвъртък входът за възрастни и деца над 1.40 м е 17 евро или 33.24 лв. За по-малките малчугани (между 1.20 и 1.40 м) таксата е 10 евро или 19.55 лв. През петък и уикенда цените скачат съответно на 22 евро или 43.02 лв. за възрастни и 12 евро или 23.47 лв. за деца. Комплексът предлага опция за полудневно посещение, а ако желаете уединение, можете да наемете шатра срещу 25 евро или 48.98 лв.

Парк и СПА Хотел "Марково“

Една от най-предпочитаните локации в непосредствена близост до Пловдив също обяви новия си ценоразпис. Комплексът предлага и комбинация с ползване на закритата СПА зона, което оскъпява билета с около 10 лева (5 евро).

Делнични дни входът за възрастен или дете над 10 години е 15 евро или 29.34 лв. За деца от 3 до 9 години се плаща 5 евро или 9.78 лв.

През почивните дни цената за възрастни става 25 евро или 48.90 лв., а за децата от 3 до 9 години - 10 евро или 19.56 лв.

Наемът на шатра е фиксиран на 10 евро или 19.56 лв., а най-малките посетители влизат напълно безплатно.

Хотел "Рачич“ (с. Войводиново)

Разположен в самото начало на село Войводиново, този плаж е известен със спокойната си атмосфера, подходяща за семейства.

През седмицата входът е 10 евро или 20 лева, като в сумата влизат чадър и шезлонг. Цената за посещение в събота и неделя е с равностойност около 13 евро или 26 лева.

Басейн "Колибри“ (Околовръстен път)

Комплексът, който пренася морското настроение на една ръка разстояние от Пловдив, посреща гости вече от няколко седмици. Интересен детайл за този сезон е, че от управителния екип все още не са обявили официално цените си в социалните мрежи, което предизвика вълна от запитвания от страна на редовните посетители.

Аквапарк "Санкт Петербург“

Добре познатият на поколения пловдивчани градски плаж отвори врати с минимално увеличение на цените за новия сезон.

Аквапаркът има сутрешна промоция. Всеки ден между 09:00 и 10:00 сутринта входът за всички посетители е на промоционална цена от около 8 евро или 16 лева. След 10:00 часа таксата става 8 евро или 16 лева за деца и 10 евро или 20 лева за възрастни. През уикенда цените се покачват съответно на около 10 евро или 20 лева за дете и 12 евро или 24 лева за възрастен.

Аквапарк "Витус“ (Горниводенско шосе)

От комплекса вече публикуваха официалните си цени за лятото на своята фейсбук страница. Цените тук са гъвкави и варират според деня от седмицата, часа на посещение и възрастта, но таванът за най-скъпия единичен вход за възрастен е закован на 10 евро.

Плувен комплекс "Нептун“

Емблематичният комплекс в "Южен“ също вече даде старт на сезона. Към момента за посетители е отворен само един от басейните, а входната такса за разхлаждане в него е фиксирана на 10 евро.