Дългогодишните слухове и очаквания за официалното навлизане на американския гигант за електромобили Tesla на българския пазар най-после се превръщат в реалност. Последните сигнали около компанията на Илон Мъск вече не оставят място за съмнение- американският бранд подготвя мащабна структура у нас.

В Търговския регистър на България вече официално е вписано дружеството "Тесла БГР“ ЕООД. Едноличен собственик на капитала е нидерландското дружество Tesla International B.V. - същата холдингова структура, чрез която компанията оперира на големите европейски пазари като Германия, Франция и съседна Гърция. В ръководството на българското дружество влизат ключови международни фигури. Сред тях са Стефан Веркман (финансов директор на Tesla за Европа), Дейвид Фейнстейн (глобален старши директор по новите пазари) и Ефстатиос Лаиос, който има ключова роля при откриването на представителството на марката в Гърция.

Предмет на дейността им е внос, дистрибуция, продажби, сервиз, поддръжка и ремонт на автомобили с марката Tesla.

Най-категоричното доказателство за предстоящото отваряне на физическа локация са масовите обяви за работа в официалния портал Tesla Careers, локализирани за София. Компанията едновременно набира кадри за целия спектър от дейности, което подсказва за комбиниран формат шоурум + сервизен център (Showroom & Service Center).

Част от обявените позиции включват:

Store Manager - Bulgaria (Управител на магазин)

Sales Advisor / Delivery Advisor (Консултанти по продажбите и доставките)

Customer Experience Specialist (Специалист потребителско изживяване)

Service Manager, Sofia (Сервизен мениджър)

Senior Technician / Mechanic - Automotive, Sofia (Автомобилни техници и механици)

Mechanic - Mobile Service, Bulgaria (Механик за мобилен сервиз)

Стартирането на подбор за позиции като "Сервизен мениджър“ и "Мобилен сервиз“ означава, че собствениците вече няма да се налага да пътуват стотици километри до Букурещ, Солун или Виена за официална диагностика, софтуерни процедури или гаранционни ремонти.

Навлизането на официалния бранд ще пренареди пластовете на автомобилния пазар в България в няколко ключови направления. Досега българските клиенти трябваше да поръчват автомобилите през сайтовете на Tesla в Германия, Австрия или Румъния и да организират сами (или чрез посредници) транспорта и регистрацията в КАТ. С официалното присъствие покупката и лизингът ще стават директно на местна почва.

Наличието на оторизиран сервиз и мобилни техници ще даде сигурност на настоящите близо 5 000 собственици на Tesla в страната.

Към момента цените на вторичния пазар у нас (особено за популярния Model Y) държат изкуствено високи нива, близки до тези на нов автомобил. С появата на официални промоции, директен лизинг и прозрачно ценообразуване в лева/евро, цените на употребяваните автомобили се очаква да се нормализират.

Очаква се стъпването на пазара да доведе и до по-бързо разширяване на официалната бързозарядна мрежа на компанията в страната.

Въпреки че Tesla все още не е излязла с официално прессъобщение с конкретна дата, практиката от други държави в региона (като скорошното навлизане в Естония) показва, че от регистрацията на фирмата и пускането на обявите до реалното отваряне на обекта минават няколко месеца. Реалистично е да очакваме първите реални стъпки и евентуален "pop-up" (временен) магазин до края на годината.