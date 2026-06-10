Днес ще бъде слънчево. Купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове над планинските и крайните североизточни райони, където на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, по Черноморието – между 23° и 26°, съобщават от НИМХ.

Прохлада в планините

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в Рило-Родопската област и западните и централните дялове на Стара планина ще превали и прегърми. По най-високите планински части ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23°, на 2000 метра – около 16°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Високи температури

В четвъртък преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд над западната половина от страната, а привечер и до полунощ и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици; повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°, в отделни райони и по-високи.

Рязък обрат и много дъжд

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да са значителни, в отделни райони достигащи 80-100 mm.

Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20° и 25°. През нощта срещу събота и рано сутринта интензивни валежи, значителни по количество ще има все още главно в Източна България. В събота до вечерта вероятността за валежи временно намалява; вятърът ще бъде от запад, до умерен.

Стабилизиране на времето

В неделя ще има и слънчеви часове, но след обяд на места от запад на изток отново ще превали краткотраен дъжд, ще прегърми. Температурите слабо ще се повишат, но ще остане сравнително хладно за средата на юни. В началото на следващата седмица вероятността за краткотрайни валежи, главно в Рило-Родопската област, остава повишена. Ще се затопля, по-съществено във вторник, когато в низините температурите отново ще достигат до около 30°.