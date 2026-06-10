Различни тарифи за водата за бита и бизнеса и нови показатели за качество и ефективност на ВиК услугите. Това прие Временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание при второ четене на промените в Закона за водите.

Предвижда се диференцирани цени при потребление на битови потребители до 8 кубически метра месечно, а при небитови потребители - до 25 кубически метра.

Обществени институции като училища, болници, детски градини, читалища и храмове, както и микропредприятия с малко потребление (до 25 куб. м/месец) също ще плащат по битовата (по-ниската) тарифа.

Целта е постигане на социална поносимост на цената при запазване възможността за качествено поддържане, модернизация и развитие на ВиК системите.

Определен е 15-годишен срок за постигане на дългосрочните нива на показателите за качество и ефективност на Вик услугите. Предвидено е създаване на методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи, която да се утвърди от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а максималният размер на допустимите общи загуби на вода и годишните целеви нива за тяхното ежегодно намаляване въз основа на тази методика се определят от КЕВР.