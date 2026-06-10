Галя Василева от 2 МИР Бургас официално положи клетва като народен представител от листата на коалицията ГЕРБ-СДС. Тя влиза в парламента на мястото на Любен Дилов-син, който бе избран в 52-рото Народно събрание, но не успя да се закълне поради тежък инфаркт и почина на 2 юни.

Парламентарната ротация се случи в рамките на днешното пленарно заседание, информира Plovdiv24.bg.

Парламентарната кариера на Любен Дилов-син

Роденият на 19 ноември 1964 г. в София Любен Дилов-син е син на известния български писател Любен Дилов. През годините той изгради дълъг политически път, като заемаше поста на народен представител последователно в 40-то, 45-тото, 46-тото, 47-тото, 48-тото, 49-тото, 50-тото и 51-ото Народно събрание. Изборът му в 52-рия парламент остана нереализиран поради влошеното му здравословно състояние и последвалата кончина.

Гласуване на промени в държавния бюджет

Веднага след процедурата по заклеването на новия народен представител, депутатите преминаха към разглеждане на сериозни финансови параметри за страната. В рамките на днешното пленарно заседание народните представители ще обсъдят и подложат на гласуване на първо четене ключови промени в текстовете на така наречения удължителен бюджет. С внесените законодателни изменения се предлага официално увеличение на размера на тавана на държавния дълг с до 3,8 млрд. евро.