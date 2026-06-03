Главният секретар на Народното събрание Стефана Караславова е отстранена от своята длъжност, считано от днес. Информацията за кадровите промени в управлението на парламента беше официално потвърдена от пресцентъра на институцията.

Преди официалното обявяване на рокадата, Караславова е изпратила писмо до народните представители и служителите в парламентарната администрация, с което ги уведомява, че преустановява изпълнението на своите функции, информират от пресцентъра на НС, предава Plovdiv24.bg.

Ключови отговорности на поста в парламента

Длъжността на главния секретар е от стратегическо значение за функционирането на законодателния орган. Лицето на този пост притежава сериозни управленски правомощия, тъй като контролира изцяло финансовия бюджет на Народното събрание. Наред с финансовото планиране, главният секретар е натоварен със задачата да подписва всички търгове и процедури по обществени поръчки на институцията.

Професионален път на Стефана Караславова

Стефана Караславова застава начело на парламентарната администрация през май 2017 година. В кариерата си на тази позиция тя има едно кратко прекъсване през 2021 година, когато е освободена, но през 2022 година отново е възстановена на поста по време на председателството на Вежди Рашидов. В професионалната си биография Караславова има натрупан управленски опит и в изпълнителната власт, където е заемала същата позиция на главен секретар в Министерството на правосъдието.