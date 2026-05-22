Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред журналисти, че изпитва сериозни притеснения, откакто е останал без държавна охрана от Националната служба за охрана (НСО). Бившият премиер разкри, че в момента не ползва частни гардове и се придвижва с автомобил на партийната група.

Борисов припомни миналото, като посочи, че дори по времето, когато Бойко Рашков е бил вътрешен министър и е бил извършен арестът му, той е останал охранявано лице, докато сега ситуацията се е променила внезапно.

Коментар за заплахите и ежедневието в парламента

Бойко Борисов изрази недоумение от факта, че за една нощ компетентните органи са решили, че за него вече липсва каквато и да е заплаха. Той потвърди притесненията си и сподели, че в момента разчита единствено на служебния транспорт на парламентарната група.

На въпрос дали се налага да влиза през задния вход на Народното събрание, лидерът на ГЕРБ бе категоричен, че няма подобни тактики и влиза точно там, където го остави шофьорът.

Питате ме дали се притеснявам - да, притеснявам се, сега използвам една кола на групата каза Борисов

Хронология на събитията

Свалянето на охраната от НСО стана факт на 13 май. Тогава Бойко Борисов коментира темата в профила си във Facebook, където изрази задоволство, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу него, и допълни, че се чувства сигурен и свободен български гражданин. Днешните му думи пред медиите обаче показват, че липсата на професионална защита вече предизвиква реално безпокойство у него.