Днес около 24 000 абитуриенти се явяват на втория си задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ предмет, като в Министерството на образованието и науката вече бе изтеглен Вариант 2.

Английският език остава абсолютен фаворит

За поредна година най-голям брой младежи ще демонстрират знанията си по английски език – над 13 000 зрелостници. Интересът към останалите предмети се разпределя по следния начин:

География – 1 810 заявления

Биология – 1 722 заявления

Математика – 1 523 заявления

Предприемачество – 1 373 заявления

Философия – 1 186 заявления

На другия полюс са физиката и астрономията, които се оказват най-слабо предпочитани със скромните 44 заявления. Веднага след тях се нареждат италиански език (113), изобразително изкуство (139), информатика (159) и химия и опазване на околната среда (165).

Алтернатива под формата на професионална квалификация

В общо 617 училища в страната днес се провежда държавен изпит по професионална подготовка и квалификация, който заменя втората матура за част от учениците. Близо 16 000 зрелостници са избрали да разработват дипломен проект, а други 13 000 се явяват на изпит, комбиниращ теория и практика. В Министерството на образованието и науката вече бе изтеглена Тема № 6 за държавния изпит по професионална квалификация.

Равносметката от първия изпит и казусът с изкуствения интелект

По отношение на равносметката от първия държавен зрелостен изпит стана ясно, че са били анулирани общо 31 изпитни работи. Във връзка с появилите се съмнения в общественото пространство за възможна намеса на изкуствен интелект при изготвянето на материалите, от Министерството на образованието и науката категорично заявиха, че в нито един от вариантите не е използван подобен инструмент за създаването на задачите.