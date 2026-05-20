120 дванайсетокласници не са се явили на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература в област Пловдив, който се проведе днес. След последните актуализации от директорите на училища в системата, до изпита са допуснати 4824 ученици.

Изпитът протече спокойно, без сериозни проблеми и при много добра организация. Няма анулирани изпитни работи. Предстои приемането на всички изпитни работи в създадения от РУО – Пловдив център, след което те ще бъдат транспортирани до София за приемане и проверка, коментира за Plovdiv24.bg началникът на инспектората Иванка Киркова.

Матурата по БЕЛ е разделена на три части: I част – граматика, пунктуация, правопис и четене с разбиране; II част - лексикология и българска литература; III част – аргументативен текст (есе или интерпретативно съчинение).

"Пътят към себе си“ по "Песента на колелетата“ на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41 задача от днешния зрелостен изпит по български език и литература.

Киркова изказа благодарност на хилядите педагогически специалисти, квестори, директори, технически екипи и експерти от Регионалното управление на образованието, които със своята отговорност и професионализъм са допринесли за нормалното и успешно провеждане на изпита.

Предстои организацията и провеждането на следващите държавни зрелостни изпити съгласно утвърдения график на Министерството на образованието и науката.

Вторият държавен зрелостен изпит ще се проведе на 22 май, с начало 8,30 ч. Допълнителните матури по желание на ученика са насрочени в периода между 26 май и 2 юни.