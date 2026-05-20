Кметът на район "Централен" Георги Стаменов не се притеснява от протести на родители от Хуманитарната гимназия днес. Това заяви самият Стаменов в интервю за Plovdiv24.bg.

Пред нас стои един-единствен план - довършване на ремонта и откриване на гимназията на 15 септември. За резервни планове към днешна дата, по мнението на строителите, изобщо не може да се говори, каза Стаменов.

Той обясни, че строителите, в лицето на цялото ръководството на фирмата изпълнител, са подали графика и са поели ангажимент, че крайният срок на завършване на обекта е 15 август 2026 г. Идеята е да има един месец буфер, в който да се почисти, да се направят дребни корекции, за да може на 15-ти септември учебната година да започне в новата сграда.

Затова от район "Централен" засега не работят по резервен план. Те са убедени, че обещаното ще се случи. Всички материали, необходими за завършване на този обект са осигурени и са на терен. Подсигурена е и жива сила.

Всички детайли, от гледна точка на довършване и съгласуване с НИНКН на Министерството на културата, са изяснени, уточнени. Има добра комуникация с тези институции в този ремонт.

Стаменов обясни още, че за външната инфраструктура в рамките на тази година ще има съгласуван проект. Става въпрос за игрища и новата сграда на началното училище, която трябва да бъде ситуирана в двора.

Към днешна дата, преди да има окончателно съгласуване от компетентните институции, респективно и строително разрешение, няма как да започне изграждане на игрища.

Според районния кмет по-важното сега е всички дейности по ремонта и реставрацията да бъдат извършени и на 15 септември да се успокоят родителите и децата и да знаят, че имат своята сграда, своето училище, а оттам нататък предизвикателството продължава.

Въпреки това, ако родителите имат резервни планове, Стаменов ще се вслуша във всеки.

Телефонният ми номер е непроменен в последните 25 години. Ако не вдигна в момента, връщам обаждане. Винаги, когато има градивно предложение, съм готов да го подкрепя, за да продължим напред, добави районният кмет.

Относно ремонта, който е на 50% реставрация на една 150-годишна сграда, архитект Димитър Джугаланов отбеляза, че всички въпроси вече са отпаднали в процеса на работата, на тях е отговорено и вече няма причина да се бавят.

А Георги Стаменов отбеляза, че всичко захванато трябва да се направи добре, защото се прави един път и то ще бъде може би за още 150 години напред.