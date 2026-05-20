Иванка Петкова се връща като заместник областен управител на Пловдив. Тя е заемала поста в мандатите на служебния премиер Стефан Янев (12 май 2021 - 16 септември 2021 и 16 септември 2021 - 13 декември 2021 г.), а по-рано - в правителството на Пламен Орешарски (29 май 2013 г. - 6 август 2014 г.).

Петкова е встъпила в длъжност във вторник, 19 май 2026 г., със заповед на министър-председателя от предния ден.

Засега не е обявено кой ще заеме втория пост на заместник на областния управител Георги Янев. Очаква се да бъде обявен следващата седмица, уточниха за Plovdiv24.bg от пресслужбата на областна администрация.

Предишните заместник областни управители Димитър Згуров и Цветомир Цветков бяха освободени също със заповед на министър-председателя в края на миналата седмица.

Коя е Иванка Петкова

Иванка Петкова е дългогодишен административен и обществен деец с над 40 години професионален опит в държавната и местната администрация, политическите структури и управлението на публични предприятия. Работила е на редица ръководни позиции, включително заместник-областен управител на област Пловдив, секретар на община, председател и член на съвети на директорите, както и координатор и политически сътрудник в национални и регионални структури.

Притежава доказан управленски капацитет, опит в координацията на институции, работа с нормативна уредба, стратегическо планиране и взаимодействие с граждани, организации и държавни органи. Професионалният ѝ път включва ключови позиции в местното самоуправление, изпълнителната власт и публичния сектор.

Заема ръководни позиции като заместник-областен управител на област Пловдив – два мандата (2013–2014 и 2021), секретар на Община "Родопи“ (2020 – 2026), председател и зам.-председател на Съвета на директорите на "Летище Пловдив“ ЕАД.

Иванка Петкова е магистър инженер-агроном от Аграрния университет в Пловдив. Притежава допълнителна квалификация по бизнес администрация в УНСС. Има специализации в областта на счетоводната отчетност, бизнес администрацията и организацията на публични структури.