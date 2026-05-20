Владимир Темелков от днес няма да изпълнява функциите на заместник-кмет на Община Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ поради поемането на ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната. Това съобщиха от пресцентъра на община Пловдив за Plovdiv24.bg.

Кметът на Пловдив Костадин Димитров и екипът на Община Пловдив благодарят на Владимир Темелков за всеотдайния труд и ангажираността в работата му за развитието на града.

Пожелаваме на г-н Темелков успех в новото предизвикателство и ползотворна работа в отговорната дейност, която поема. Вярваме, че със своята енергия и опит той ще продължи да работи със същата отдаденост, заяви кметът Костадин Димитров.

Със заповед на кмета ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ в Община Пловдив ще бъде поет от заместник-кмета Пламен Панов.

Кой е Владимир Темелков?

Завършва информатика в ПУ “Паисий Хилендарски", а след това специализира бизнес информатика и завършва с почести.

Преподавал дълги години на студенти в специалност информатика към ПУ “Паисий Хилендарски", в сферата на иновациите и информационните технологии. Високо уважаван в академичните среди, в град Пловдив. Многократен участник и ръководител в състезания по Информатика, награждаван от БАН и международни организации.

Собственик на една от най-големите софтуерни фирми в България, в която работят над 150 човека, както и на една от най-успешните строително-инвестиционни компании в Пловдив и региона. Участва в множество благотворителни и социални каузи.

В периода 2019-2023 е общински съветник, през което време отстоява важни за град Пловдив проекти, сред които: Консервация и реставрация на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ "Княз Александър“, на които е възпитаник, басейн “Младост", запазване на безплатна "синя зона" за електромобили, изграждане на детска ясла в кв. “Съдийски", създаване на ясни правила и политика за използване на електрически тротинетки, изграждане на множество детски площадки, паркове и други.

Владимир Темелков има множество позиции и предложения за дигитализация на Община Пловдив за въвеждане на ГИС(Географска информационна система), видеонаблюдение и оптимизация на трафика, за които проекти ще има възможност да работи и реализира в ресора си "Дигитализация и Европейски проекти“.

Говори перфектно английски и немски.