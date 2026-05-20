Делото срещу гастарбайтер, убил семейство в аварийната лента на магистрала "Тракия" на 13 юли 2025 г., започва отначало в Окръжен съд Пловдив днес.

Преди малко повече от месец Апелативен съд Пловдив върна за ново разглеждане делото срещу Иса Йълдъръм, признат преди това за виновен за тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия“ от миналото лято, при която загинаха съпрузите Николай Здравков (46 г.) и Боряна Панайотова (48 г.).

Определението на втората инстанция идва след жалба на 47-годишния белгийски гражданин.

На 20 октомври миналата година мъжът получи 6-годишна ефективна присъда, а книжката му бе отнета за срок от 7 години. Това се случи, след като в залата самият Иса се призна за виновен и прие всички обстоятелства, описани в обвинителния акт, така наказанието му бе редуцирано с една трета.

Тежкият пътен инцидент с две жертви стана на 13 юли 2025 година около 9.20 чaca в района на 148-ия километър край Пловдив. В автомобила с белгийска регистрация, управляван от Иса, са пътували трите му деца и негов приятел. Водачът губи контрол над колата си и блъска в аварийната лента автомобил с българска регистрация, от който загинаха на място семейство от Перник, спрели в лентата заради спукана гума.

Според прокуратурата причината за произшествието е преумора и заспиване след дълго пътуване без почивка от Белгия през България за Турция.

След анализ на събраните доказателства и доводите на страните Апелативният съд установява, че присъдата на първата инстанция съдържа съществени процесуални нарушения. А именно, че на досъдебното производство не е изследвана причината за загубата на контрол върху автомобила, въпреки съмненията на защитата за медицински произход (синкоп, инсулт и други). Не са назначени експертизи, нито са разпитани свидетели относно състоянието на подсъдимия след инцидента, което е било необходимо за проверка на самопризнанието му за "заспиване“.