Апелативен съд – Пловдив потвърди определение на Пловдивския окръжен съд, с което е отказано предсрочно условно освобождаване на Петър Маринашки, който излежава петгодишна присъда за катастрофа с двама загинали и един ранен.

На 11.11.2020 г. при управление на лек автомобил на пътя Пещера – Пловдив, в района на село Кадиево, област Пловдив, е нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост е причинил смъртта на Тодор Бараков и Виктор Василев, както и средна телесна повреда на Николай Лисков. Деянието е извършено след употреба на наркотични вещества – марихуана. Петър Маринашки е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от 8 години, което наказание също е приведено в изпълнение.

Присъдата на Окръжен съд – Пловдив е потвърдена от Апелативен съд – Пловдив и Върховния касационен съд.

С Определение от 07.05.2026 г. Пловдивският окръжен съд е оставил без уважение молбата на осъдения Петър Маринашки за условно предсрочно освобождаване по отношение на остатъка от наказанието лишаване от свобода, наложено му по НОХД № 1056/2021 г. на Окръжен съд Пловдив. Недоволен от отказа Петър Маринашки обжалва пред апелативния съд с искане да се отмени и той да бъде условно предсрочно освободен.

Апелативният съд намира, че жалбата е неоснователна.

Лишеният от свобода Петър Маринашки е постъпил в затвора Пловдив на 21.07.2023 г., със зачетено предварително задържане. Към датата на евентуалното влизане в сила на постановения съдебен акт– 15.05.2026 г., той е изтърпял фактически 3 години, 9 месеца и 24 дни, от които ефективно – 2 години, 9 месеца и 24 дни, от работа – 11 месеца и 29 дни и от предварително задържане – 1 ден. Неизтърпеният остатък е от 1 година, 2 месеца и 56 дни.

Видно от становището на началника на затвора – Пловдив Петър Маринашки е наказван един път и награждаван четири пъти. Съдът счита, че наличието на примерно поведение при лишеното от свобода лице следва да се основава на всички налични данни за съзнателно и активно положително отношение към режимните изисквания, вътрешния ред, дисциплината и законността.

Положителната промяна у осъдения обхваща и отношението му към стореното в срока на изтърпяване на наказанието, с оглед плана на изпълнението му и постигнатите резултати от работата с лишения от свобода. Преценено е, че макар и да са налице доказателства за поправянето му, същите не са в достатъчен обем, позволяващ извод за предсрочно освобождаване.

Определението на апелативния съд е окончателно.