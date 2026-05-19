Заместник-директорът на ОП "Градини и паркове" Веселин Джостов е освободен от поста, официално потвърдиха новината на Plovdiv24.bg от пресцентъра на Община Пловдив. Мотивът не беше оповестен, но по информация на медията ни това се е случило след многократни сигнали за неглижиране на проблемите в кв. "Коматево".

В продължение на няколко месеца сдружение "Коматевци за "Коматево", като представител на жителите на квартала, се молело ОП "Градини и паркове" да си свърши работата, за която служителите получават заплати. След всички молби и ходатайства, най-накрая окосили тревата на зигзаг, но отказали да я вдигнат. Заели се с дърветата и качествано косене едва, когато разбрали, че гражданите подготвят акция сами да окосят тревата и да махнат опасните дървета. Отказвали да комуникират с гражданите, въпреки многобройните сигнали и молби, държали се грубо и арогантно.

От сдружението изразяват огорчение от отношението, обидите и високия тон, с който зам.-директора Веселин Джостов ги заплашил след като му обърнали внимание на некачествената работа на работниците. След пререканията "Комевци за "Коматево" настояли за освобождаването му. Ръководството на общинското предприятие се състои от директора Радина Андреева и един заместник - инж. Георги Николаев.