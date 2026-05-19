Съдия Момчил Найденов призна обвиняемия Иван Иванов за виновен, предаде репортер на Plovdiv24.bg от съда. Той получи условна присъда от 3 години с 5-годишен изпитателен срок. Свидетелството за управление на МПС се отнема за 5 години. Осъденият трябва да плати разноски по делото в размер на 1633,22 евро плюс 3479,75 евро. Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.

Обвинението

Според обвинителния акт инцидентът е станал на 5 май 2022 г. на кръстовището между бул. "Шести септември“ и ул. "Копривщица“ в Пловдив. Иван Иванов, управлявайки лек автомобил, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на 20-годишния Недялко Бакалски. Пострадалият е починал няколко дни по-късно - на 12 май 2022 г.

Първа присъда

Припомняме, че през пролетта на 2025 г. Апелативният съд в Пловдив отмени предходната присъда на Иван Иванов и върна делото за ново разглеждане поради допуснати процесуални нарушения.

Първоначално подсъдимият бе осъден условно на 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Съдът бе постановил и отнемане на свидетелството му за управление на МПС за срок от 5 години.

Последни думи

В последната си дума пред съда Иван Иванов отново отказа да признае вина за случилото се. Той заяви, че не може да намери покой, докато истината не излезе наяве.

Не мога да се примиря и да приема вина. Пред мен имаше кола и автобус, които се изтеглиха поетапно. Не съм сигурен дали съм спрял на линията, но зад мен другите автомобили бяха спрели. Мотористът дойде неочаквано, каза Иванов.

Мйката на загиналия – Лиляна Бакалска разказа за болката, която семейството преживява вече четири години.