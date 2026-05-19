В Интегралния център за лечение на тумори и травми на глава и шия към УМБАЛ "Свети Георги“ се извърши високоспециализирана ендоскопска ендоназална декомпресия в областта на орбитите при 51-годишна пациентка с тежка форма на тироид-асоциирана офталмопатия.

Състоянието представлява сериозно усложнение на автоимунни заболявания на щитовидната жлеза, най-често при пациенти с Базедова болест и автоимунен тиреоидит. При него имунната система атакува тъканите около очите, което води до възпаление, оток и увеличаване обема на мастната и мускулната тъкан в орбитата, съобщиха от лечебното заведение за Plovdiv24.bg.

Поради ограниченото пространство около очната ябълка постепенно се развива характерното изпъкване на очите – екзофталм, често съпроводено с болка, напрежение, сухота, двойно виждане и зрителни нарушения. В по-тежките случаи заболяването може да доведе до повишено вътреочно налягане и риск от трайно увреждане на зрението.

Пациентката е с над 20-годишна история на автоимунен тиреоидит. Въпреки провежданото лечение, през последните години при нея постепенно се развиват характерни промени в областта на очите, довели до изразен екзофталм, зрителен дискомфорт, двойно виждане, напрежение и болка.

След комплексни консултации с ендокринолог и офталмолог е поставена диагноза "тироид-асоциирана офталмопатия“, а пациентката е насочена за оперативно лечение в Клиниката по ушно-носно-гърлени болести към лечебното заведение.

Оперативната интервенция е извършена във високотехнологичния Интегрален център за лечение на тумори и травми на глава и шия към УМБАЛ "Свети Георги“ от проф. д-р Карен Джамбазов, д.м. – водещ специалист в България в областта на ендоскопската хирургия на глава и шия, и екип от УНГ специалисти, анестезиолози, специалисти по образна диагностика, офталмолози и ендокринолози.

Съвместната работа на специалистите от различни медицински направления осигурява цялостен и прецизен подход както при планирането и извършването на интервенцията, така и в следоперативното проследяване на пациентката.

Следоперативният период протича гладко, без усложнения, като още в първите дни след интервенцията е отчетено значително подобрение в състоянието на пациентката.

Интегралният център за лечение на тумори и травми на глава и шия към УМБАЛ "Свети Георги“ е сред малкото високотехнологични структури в страната, в които се извършват подобни високоспециализирани ендоскопски ендоназални интервенции с компютърно-навигирана хирургия и модерна образна апаратура за извършване на минимално инвазивни високоспециализирани хирургични интервенции.