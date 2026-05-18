Кметът на Пловдив Костадин Димитров проведе среща с представители на Национална компания "Железопътна инфраструктура“ в търсене на решение за изграждането на нова автогара в непосредствена близост до жп гара "Филипово“.

В разговорите участваха заместник-кметовете Хакъ Сакъбов и Николай Душков, както и директорът на ОП "Организация и контрол на транспорта“ Димчо Йоргов. Община Пловдив вече е предприела действия по придобиване на собственост на имота непосредствено до жп гара "Филипово“, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на Общината.

След обсъждане на различни възможности бе постигнато съгласие до приключване на процедурите, Общината да сключи споразумение с НКЖИ за временно ползване на терена под наем. Предстои изготвянето на проект, който ще отговаря на всички изисквания за автогара от трета категория. Създадена е и специална работна група, която започва незабавна работа по реализацията на проекта.

По време на телефонен разговор на кмета Костадин Димитров с министъра на транспорта Георги Пеев бяха набелязани общи действия за решаване на казуса.

Ще работим активно за намирането на най-доброто решение, така че да осигурим по-добри условия както за превозвачите, така и за гражданите, заяви кметът Костадин Димитров.

В хода на обсъжданията стана ясно още, че теренът, предложен от представители на опозицията в Общинския съвет, не може да бъде използван за изграждане на автогара, тъй като представлява улична регулация и през него се осъществява достъп до три частни имота, както и до паркинга на хипермаркет, което възпрепятства реализацията на подобен проект.