В Хуманитарната гимназия се проведе регулярна работна среща със строителите, директорите на двете училища, представители на настоятелствата, надзор, проектант и възложител. Такава среща се правят всяка седмица, за да се набележат сроковете, увери районният кмет на "Централен " Георги Стаменов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.По думите му, опасното и трудното вече е свършено, конструкцията е факт, има изградена електроинсталация, сградата има охладителни системи, работи се и за стените, подготвят се за боя. Преди 10 дни след грунда стените са шупнали, тъй като има много слоеве боя по тях. Наложило се е отново съгласуване с НИНКН, тъй като сградата е паметник ан културата. Било е уточнено къде може да се постави гипсокартон, къде трябва да останат автентични. къде да се сложат гипс Всичко по сградата вече е почти ново - електроинсталация, водопроводи, канализации, нови подове, носеща конструкция, тавани, ново покритие по стените.
Районният кмет Георги Стаменов обясни отново етапите, през които е бил извършен ремонтът през трите години. В първия етап беше оправена фасадата, през втория етап - покривът и сега всички вътрешни дейности, за да се получи една изцяло реставрирана сграда, по модерните изисквания.
Стаменов бе категоричен, че спиране на плащания към строителя няма.Общата сума на ремонта е близо 11 милиона. Външните площи тази година няма да се работят, с изключение на дренажната система около училището, което ще стане с нов проект.
Пред родители Георги Стаменов изтъкна, че в момента няма втори план за учениците, в случай че ремонтът отново се забави. Той е получил уверения от строителя, че този път срокът ще бъде спазен.
