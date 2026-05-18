В Хуманитарната гимназия се проведе регулярна работна среща със строителите, директорите на двете училища, представители на настоятелствата, надзор, проектант и възложител. Такава среща се правят всяка седмица, за да се набележат сроковете, увери районният кмет на "Централен " Георги Стаменов, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Има вече и линеен график, който ще бъде представен на директорите на училищата. Към 15 септември целият ремонт ще бъде завършен. Строителят ми каза, че до средата на август ремонтът ще приключи и на 15 септември децата ще прекрачат прага на сградата, която е на 150 години. Досега тя се е поддържала само с текущи ремонти и се натъкнахме на какво ли не, обясни Стаменов.

Всичко необходимо като съгласуване се прави ежеседмично, за да гарантираме, че наесен сградата ще отвори врати. Разбирам огромното неудобство за родителите и децата, но когато нещо е забравено десетилетия, изисква се и технологично време, за да се получи наистина добре. Надявам се сагата да приключи максимално бързо, каза още Георги Стаменов.

По думите му, опасното и трудното вече е свършено, конструкцията е факт, има изградена електроинсталация, сградата има охладителни системи, работи се и за стените, подготвят се за боя. Преди 10 дни след грунда стените са шупнали, тъй като има много слоеве боя по тях. Наложило се е отново съгласуване с НИНКН, тъй като сградата е паметник ан културата. Било е уточнено къде може да се постави гипсокартон, къде трябва да останат автентични. къде да се сложат гипсВсичко по сградата вече е почти ново - електроинсталация, водопроводи, канализации, нови подове, носеща конструкция, тавани, ново покритие по стените.

Районният кмет Георги Стаменов обясни отново етапите, през които е бил извършен ремонтът през трите години. В първия етап беше оправена фасадата, през втория етап - покривът и сега всички вътрешни дейности, за да се получи една изцяло реставрирана сграда, по модерните изисквания.

Стаменов бе категоричен, че спиране на плащания към строителя няма.

Ремонтните дейности продължават

Имахме забавяне от миналата година, което беше изчистено декември, благодарение на целевите средства от държавата. В момента има един акт за около 200 000 евро, който ще бъде платен до края на седмицата. На дневен ред стоят проблемите, които са неглижирани с години, посочи районният кмет.

Общата сума на ремонта е близо 11 милиона. Външните площи тази година няма да се работят, с изключение на дренажната система около училището, което ще стане с нов проект.

Пред родители Георги Стаменов изтъкна, че в момента няма втори план за учениците, в случай че ремонтът отново се забави. Той е получил уверения от строителя, че този път срокът ще бъде спазен.