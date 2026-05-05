Родител на ученик, пряко засегнат от ремонта на Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ "Княз Александър I“, негодува за темповете, по които се извършват дейностите по сградата. Той е изпратил сигнал до редакцията на Plovdiv24.bg, в който пише, че "цяла учебна година близо 2000 деца, семействата им и целият педагогически и административен колектив на двете училища са заложници на градското управление в лицето на Община Пловдив, която не е в състояние да прогнозира реалния обхват и необходимото време за реализация на ремонта".

"Липсата на визия и решения за адекватно провеждане на учебните занятия и постоянното отлагане на крайния срок на проекта са видими отдавна. Неколкократно чухме официални срокове за завършването на тази сага. Стартирахме със 100 дни, които всеки път бяха удължавани - веднъж до края на септември 2025, след това до началото на октомври 2025, след това до края на януари 2026, когато новата прогноза стана края на май 2026, а в последното си медийно появяване кметът на "Централен" г-н Георги Стаменов заговори за откриване на сградата на 15.09.2026.

В нея той категорично твърди, че трети и четвърти етаж вече са шпакловани и това създаде нова надежда за възможен край и осигуряване на нормален учебен процес за децата ни през следващата година. За съжаление думите на г-н Стаменов са подложени на сериозно съмнение от част от родителите, затова на 01.05.2026 лично посетих училището. Кадрите, които заснех и изпращам до Вас, са направени основно на етажите, които според Стаменов са готови - трети и четвърти.

От тях ясно се вижда, че нищо от казаното от него не отговаря на реалната ситуация към настоящия момент. Ако сравним тези кадри с тези, които бяха направени на 29.01.2026, при темпото на работа, което е видно, можем в много оптимистичен вариант да се надяваме на връщане в сградата най-рано за началото на втория срок на учебната 2026/27 г.", пише в сигнала до медията ни.

Родителите се притесняват и съмняват, че ремонта няма да бъде изпълнен в последно заявения срок. Притесняват се още, че в случай на неизпълнение в срок на ремонта, няма план за настаняването на децата за следващата учебна година.

Потърсихме за коментар кмета на район "Централен" Георги Стаменов, който продължава да твърди, че ремонтните дейности вървят по план и за 15 септември 2026 година децата ще започнат учебния процес в новата сграда. Поне такива са уверенията на строителя.

Ето какво още ни каза Георги Стаменов, кмет на район "Централен":

"Дори не ми се коментира този сигнал. От 2000 деца и родители там, изведнъж някой решава да дъвчи тази тема и да си прави пиар. Двама-трима са тези, които постоянно пишат сигнали.

Няма нищо притеснително, ремонтът си върви нормално. Фирмата работи на обекта. Миналата седмица имахме оперативка със строителната фирма. Една по една операциите там се изпълняват. Бяхме на място със строителния надзор, проектантите, своевременно се уточняват детайли, за да се върви напред. Фирмата е казала, че за 15 септември училището ще бъде завършено.

Няма нищо притеснително, тъй като има 4 месеца, през които спокойно може да се довършат тези работи. Бих се притеснявал, ако сме по средата на месец август, но не сме", добави Георги Стаменов.