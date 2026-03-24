Учениците от ОУ "Княз Александър 1" и Хуманитарната гимназия в Пловдив се очаква да се завърнат в ремонтираната сграда през следващата учебна година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Кметът на район "Централен" Георги Стаменов сподели, че в момента се монтират "чилърите" - вътрешните тела за отопление и вентилация. След това трябва да бъдат поставени окачените тавани, да бъдат обработени и боядисани стените, поставени вратите и дюшемето и да се пристъпи към издаване на стаите.
Той е категоричен, че ремонтът трябва да се случи качествено и към този момент не се обсъжда поетапно пускане на децата в сградата.
"Никой не е предполагал, че 100% от конструкцията ще бъде сменена, но в момента ремонтът трябва да бъде качествен и да издържи следващите 150 години. Не мисля, че е уместно да ги местим в сградата за 1 месец, дори и да има тази възможност. След като ние приключим, училището трябва да има време да почисти и обзаведе стаите. Очакваме най-малките да прекрачат ремонтираната сграда спокойно на 15 септември", сподели още той.
Стаменов уточни, че ремонтните дейности не засягат пристройката в източната част на училището. Точно там на 17 април от 12,00 часа ще бъдат открити няколко STEM кабинета.
През последните 2 години в града под тепетата почти всички училища бяха оборудвани с такива центрове.
Припомняме, че мащабният ремонт на емблематичната сграда, паметник на културата и дом на едно от най-старите училища в страната започна на 5 юни миналата година. Реставрацията се извършва по проект, одобрен от НИНКН.
