Учениците от ОУ "Княз Александър 1" и Хуманитарната гимназия в Пловдив се очаква да се  завърнат в ремонтираната сграда през следващата учебна година, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Кметът на район "Централен" Георги Стаменов сподели, че в момента се монтират "чилърите" - вътрешните тела за отопление и вентилация. След това трябва да бъдат поставени окачените тавани, да бъдат обработени и боядисани стените, поставени вратите и дюшемето и да се пристъпи към издаване на стаите. 

Той е категоричен, че ремонтът трябва да се случи качествено и към този момент не се обсъжда поетапно пускане на децата в сградата. 

"Никой не е предполагал, че 100% от конструкцията ще бъде сменена, но в момента ремонтът трябва да бъде качествен и да издържи следващите 150 години. Не мисля, че е уместно да ги местим в сградата за 1 месец, дори и да има тази възможност. След като ние приключим, училището трябва да има време да почисти и обзаведе стаите. Очакваме най-малките да прекрачат ремонтираната сграда спокойно на 15 септември", сподели още той. 

Стаменов уточни, че ремонтните дейности не засягат пристройката в източната част на училището. Точно там на 17 април от 12,00 часа ще бъдат открити няколко STEM кабинета.

През последните 2 години в града под тепетата почти всички училища бяха оборудвани с такива центрове.

Припомняме, че мащабният ремонт на емблематичната сграда, паметник на културата и дом на едно от най-старите училища в страната започна на 5 юни миналата година. Реставрацията се извършва по проект, одобрен от НИНКН.

