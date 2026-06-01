Студентите от специалност "Актьорство за драматичен театър“ към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ ще представят спектакъла "Сън в лятна нощ“ на 5 юни от 21:00 часа на Данов хълм (Сахат тепе). Постановката е замислена не като класическа история за любовта, а като вълнуваща мета-пародийна комедия, изследваща границите между реалността и въображението.

Младите актьори обещават да поведат пловдивската публика в необичайно театрално пътешествие, което провокира представите за връзката между актьора и неговата роля, както и между истината и илюзията, информира Plovdiv24.bg.

Спектакъл извън рамките на традиционната сцена

Под режисурата на доц. д.изк.н. Петър Одажиев класическата шекспирова комедия напуска ограниченията на затворената театрална зала. Спектакълът изцяло преобразява пространството около емблематичната Часовникова кула в Пловдив, превръщайки го в естествен декор за игра, срещи, много смях и неочаквани открития.

Публиката като активен участник в театрална променада

Постановката е изградена под формата на театрална променада, което означава, че присъстващите няма да бъдат просто пасивни наблюдатели. Зрителите ще имат възможност да следват героите физически през различните пространства и ситуации на хълма, ставайки преки съучастници в чудесата, обратите и хумористичните заблуди на историята. В самия център на този иновативен прочит остава вкоренен вечният въпрос: ако любовта е магия, кой всъщност я създава?

Спектакълът е достъпен за всички жители и гости на града с изрично обявен вход свободен. Атрактивното културно събитие на открито се реализира с официалната подкрепа на район "Централен“ към Община Пловдив.