На 30 май 2026 г. православните християни отбелязват Черешова задушница, известна още като "Петдесетнишка задушница“, която се пада в съботата преди големия празник Петдесетница. Този ден е отреден за заупокойна молитва и прояви на милосърдие, с които живите молят за опрощение на греховете на починалите си близки, вярвайки, че добрите дела помагат на душите им да намерят покой в отвъдното.

На този ден вярващите се устремяват към гробищните паркове, за да отдадат почит на своите покойни роднини.

Поверия за отварянето на рая и прибирането на душите

Според народните поверия на Черешова задушница се "прибират“ душите на всички покойници, като църковните камбани бият траурно с отмерен удар. Вярва се, че мъртвите първо посещават своя гроб, поради което близките трябва да занесат там храна и вино, да почистят мястото, да палят свещи и да прекадят с тамян, за да избяга дяволът. Ритуалът по преливане на червено вино започва задължително от мястото, където е главата на покойника, и продължава в посока наляво, като се правят точно три кръга по края на гроба. Друго старо поверие изисква вратите и прозорците на домовете да останат отворени, за да може душата на мъртвия да излезе безпрепятствено, тъй като в този ден душите посещават къщите си. Библейските текстове сочат, че след Възнесението на Христос вратите на рая се затварят, но на Черешова задушница те се отварят отново, за да посрещнат душите на починалите ни близки след направения от живите помен.

Строги забрани за работа, чистене и къпане

Църквата не налага абсолютна забрана за физически труд, но призовава на този ден да не се върши работа, която търпи отлагане за следващия ден. Храненето на животните не е грях, но прекопаването на градината се счита за грях спрямо разбиранията за празника, тъй като душите се наскърбяват, виждайки, че близките им са ги забравили заради ежедневни задачи. На Черешова задушница е забранено прането на ръка и чистенето, тъй като това отнема от времето, отредено за мисъл за душите, макар че няма пречка да се пусне автоматична пералня или робот, който да събере праха. Църквата изрично забранява къпането на този ден, тъй като то представлява грижа за себе си, а на задушница вниманието трябва да е насочено изцяло към покойните. Според старо поверие това е един от трите дни в годината, в които е абсолютно нередно да се "краде“ от времето за мъртвите. Всякакви развлекателни дейности като екскурзии, срещи с приятели и забавления също са напълно недопустими.

Традицията с раздаването на първите череши

Посещението на гробовете е съпроводено с почистване, украсяване с цветя и палене на свещи. Централен и изключително характерен обичай за празника е раздаването на първите узрели череши. Плодът се раздава на гробищата на роднини, приятели и непознати като акт на милосърдие и спомен за покойниците. Вярва се, че даряването на храна, плодове, дрехи и пари помага за покоя на душите и прехвърля извършеното добро дело към починалия, носейки му утеха.

Какво задължително се носи на гробищата

Жито (коливо): Вареното жито, поднесено със захар и орехи, е най-съществената част от трапезата. В християнството то символизира възкресението и вярата във вечния живот, тъй като житното зърно първо трябва да "умре“ в земята, за да даде нов живот.

Хляб и вино: Те съпътстват житото и напомнят за Христовата жертва и общението между Бога и хората, като също се благославят и раздават за упокой.

Свещи: Един от най-силните православни символи, олицетворяващ светлината на Христос и вечната надежда. Запалената свещ осветява пътя на покойния в отвъдното, в пламъка ѝ гори молитвата на живите, а топлината символизира неугасващата любов. Пали се по една свещ за всеки починал близък или една обща за всички отишли си от този свят.

Подавка в кърпа: Храната се раздава увита в чиста кърпа или салфетка, като вътре се поставя малко жито, парче хляб, сладки или плодове, а понякога и малка чашка вино или вода.

Цветя: Макар и да не са задължителни, те са неизменна част от деня. Най-често се носят бели хризантеми, които символизират чистота, покой и вечен спомен.