Дъщерята на телевизионната водеща Гала – Мари Константин Будева, се радва на огромна подкрепа от страна на своите близки в последните месеци от втората си бременност. Младата майка, която след броени седмици очаква втора дъщеря, сподели в социалните мрежи детайли за грижите, с които я обгражда нейното семейство.

Споделена подкрепа и домакинска помощ

Във фокуса на вниманието в онлайн пространството попадна кадър, публикуван от Мари, на който майката на Гала (прабабата на децата) глади дрехите ѝ, за да я облекчи от ежедневните домакински задължения. По думите на бременната инфлуенсърка, цялата фамилия се е мобилизирала, за да осигури нейния комфорт и спокойствие преди раждането.

Две баби с обща мисия

В грижите за Мари и нейната първородна дъщеря Лора активно участват двете бъдещи баби- Гала и Деляна Маринова - Джуджи.

Специфичното в случая е, че Гала и Джуджи са близки приятелки от дълги години. Техните отлични лични отношения и синхрон се оказват ключови за спокойното ежедневие и ефективната подкрепа към младото семейство в този важен етап.

Докато бабите гледат първородната си внучка Лора, Мари спокойно може да се отдаде на другите си занимания. Освен че винаги е разчитала на стабилния гръб на известната си майка, тя печели сериозни суми и от дейността си в социалните мрежи. Рекламните договори и платените партньорства ѝ носят солидни хонорари, а резултатът се вижда и в скъпите аксесоари, които демонстрира онлайн, пишат от "Ретро". Сред най-коментираните е луксозният часовник Rolex Submariner, който Мари носи. Това е един от най-емблематичните модели в света, създаден още през 1953 г. като професионален часовник за гмуркане. Цената му в официален бутик започва от около 10 000 евро и може да надхвърли 20 000 евро на вторичния пазар в зависимост от модела.

Припомняме, че новината за бебе номер 2 бе обявена официално от Мари в нейния профил в края на годината със закачливото послание:

Коремът ми не е от сарми, бебе номер 2 се готви, написа дъщерята на Гала.

Първородната дъщеря на Мари и Константин – малката Лора, се роди през октомври 2024 г. и скоро ще влезе в новата си роля на по-голяма сестра.

Мари и мъжът ѝ Константин са заедно още от ученическите си години и отдавна живеят под един покрив. Засега сватба все още няма, но според близки до двойката официалният брак е само въпрос на време и най-вероятно ще се случи след раждането на второто им дете.