През летния сезон Би Ти Ви ще предложи на своите зрители обновена праймтайм програма, изпълнена с много смях, танци, знания, развлекателни формати и филмови заглавия. От 1 юни ефирът се трансформира, за да осигури споделени емоции и добро настроение в делничните вечери.

Промени в делничния праймтайм от началото на юни

От 1 юни забавното куиз шоу "Кой да знае?" става официална част от праймтайма на медията. Зрителите ще могат да проследят предаването от понеделник до четвъртък, като в ефира ще се редуват напълно нови епизоди и селекция от най-любимите моменти. Патриотичното шоу "Аз обичам България", което е посветено на всичко, заради което си заслужава да обичаш страната си, ще продължи да събира семействата пред малкия екран всеки петък от 20:00 часа.

Екипът на "Кой да знае"

Зрелищен тенис сблъсък на малкия екран

Сред основните акценти в лятното съдържание на телевизията е спортното събитие Postbank Tennis Gala. Феновете на високите спортни адреналини ще имат възможността да проследят на живо зрелищния тенис двубой между българската звезда Григор Димитров и Стефанос Циципас, който ще бъде излъчен на 12 юни.

"Аз обичам България"

Финални кулинарни емоции и завръщането на танците

На 6 и 7 юни ще се състои финалът на първия сезон на кулинарния формат "Моята кухня е номер едно". Веднага след него праймтаймът ще продължи с фокус върху талантите и емоциите. От 13 юни в ефира се завръща магията на "Денсинг старс", като зрителите ще видят отново едни от най-запомнящите се изпълнения, впечатляващи танци и вълнуващи истории от последния сезон на танцовото шоу.