Музикалното шоу "Като две капки вода“ стартира в ефира на NOVA през 2013 година, превръщайки се от обикновен телевизионен формат в едно от най-гледаните и обичани мащабни събития в България. Още първият сезон доказва огромния потенциал на предаването, а младият изпълнител Рафи Бохосян се вписва в историята като първия голям победител.

Шоуто успява да извърви дълъг път от самото си начало до днес, когато вече зад гърба си има над десет успешни сезона, десетки популярни участници и рекордна гледаемост.

Пътят на Рафи от сцената на X Factor до златния триумф

След първоначалния си успех в X Factor България, Рафи Бохосян влиза в дебютния сезон на "Като две капки вода“ като един от фаворитите, но бързо успява да надмине всички очаквания. Той печели зрителския вот по време на финала на 5 юни 2013 година благодарение на впечатляващо и вокално съвършено превъплъщение в образа на оперната легенда Лучано Павароти. Изпълнението на арията на великия тенор се оказва решаващо за крайната му победа. По време на целия сезон Рафи записва четири победи в отделни лайв епизоди, демонстрирайки универсална способност да преминава през напълно различни музикални стилове и да пресъздава световни музикални величия.

Екипът на "Капките"

Историческият дубъл и ключовата роля зад кулисите

Години след първия си голям триумф, Рафи Бохосян затвърждава статута си на една от най-успешните личности в историята на предаването, като печели и специалния сезон "All Stars“ през 2021 година. Изпълнителят обаче е свързан с формата не само като двоен победител в първия сезон и в деветия сезон "All Stars“, но и като дългогодишен основен член на екипа зад кулисите. Той заема изключително важните позиции на режисьор и музикален продуцент, като пряко отговаря за подготовката на звездните участници и за цялостната визия на шоуто.

Емоционалното сбогуване със "Сезона - Слънце“

След финала на тазгодишното издание на шоуто, популярно сред аудиторията като "Сезона - Слънце“, Рафи сподели емоционален пост в социалните мрежи. Той обяви, че този сезон вече е в историята, и изрази официална благодарност към целия екип за задружните усилия, с които за пореден път са успели да сътворят магията на "Капките“. Изпълнителят дефинира проекта като ежеседмичен позитивен и екзотичен остров, на който всички са се пренасяли с усмивки, забравяйки ежедневните трудности и тревоги в живота си, припомня actualno.com. В тазгодишното издание на проекта като голям победител триумфира актьорът Даниел Пеев – Дънди.