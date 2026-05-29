Рени Александрова Гайтанджиева, по-известна само като Рени, е българска попфолк и фолклорна певица. Родена е на 29 май 1969 година в Плевен.

В дискографията си има 7 албума на български и една двойна компилация. Получава номинации за певица и песен на десетилетието. Песента ѝ "Влюбих се опасно“ става песен номер 1 за 2001 г. в годишната класация на сп. "Нов фолк“. Освен нея нейни визитни картички са хитовете "Като птица съм свободна“, "Плакала съм нощем дълго“, "Искам те“ и дуета с Орлин Горанов "И за теб ли е така“.

Издава и 3 албума на сръбски, продуцирани от компанията на Лепа Брена – "Гранд Прадакшън“. През 2003 г. участва в сръбския филм "Ивкова слава“ и става първата българка, участваща в международен филмов проект. Има 3 концерта в Зала 1 на НДК, съответно през 2000, 2001 и 2008 г. Обявен е и четвърти концерт през 2025 г. с участието на гост-изпълнители от България и Сърбия.

Биография

През декември 2021 година пуска песента "Музика свири“, а "Празник“ става фолклорна песен на 2021 г.

