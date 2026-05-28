44-годишният руски супермодел Наталия Водянова очаква своето шесто дете, като разкри щастливата новина чрез впечатляваща фотосесия за френското издание на списание Vogue. Красавицата позира на корицата в синя мини рокля, която ясно подчертава наедрялото ѝ коремче.

Тайната зад корицата на Vogue

Главният редактор на Vogue France Клер Томсон-Жонвил сподели, че топмоделът ѝ е поверил голямата новина за бременността си още в началото на годината, в кратка пауза между две модни ревюта. От екипа на престижното списание допълват, че веднага са взели решението Наталия да бъде голямата звезда на тяхната лятна корица, отчитайки факта, че това ще бъде шестото дете за 44-годишната икона.

Връзката с една от най-богатите фамилии в света

Бъдещото бебе ще бъде третото общо дете за Наталия Водянова и нейния съпруг Антоан Арно, който е официален наследник на една от най-влиятелните милиардерски фамилии на планетата. Той е син на магната Бернар Арно – собственик на глобалната луксозна империя LVMH, под чиято шапка влизат световноизвестни брандове като Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co, Sephora и Moët & Chandon. Към момента двойката вече отглежда двама общи синове, родени съответно през 2014 и 2016 г., а Наталия е майка и на три деца от предходния си брак с британския аристократ Джъстин Портман.

Любовна история от модния подиум

Пътят на двойката започва през далечната 2008 г., когато двамата се срещат на обща фотосесия за рекламна кампания на марката Louis Vuitton. В интервю за W Magazine Антоан Арно признава, че е останал напълно запленен от Водянова още при първата им среща на живо, изтъквайки, че освен неоспоримата ѝ красота, тя притежава необяснима и много специална аура. Години по-късно, през 2020 г., те обявиха официално годежа си с романтичен кадър в социалната мрежа Instagram, а по-късно през същата година сключиха брак на официална церемония в Париж.

Трудният път от бедността до световния триумф

Преди да стъпи в бляскавия свят на висшата мода и лукса, Наталия преминава през изключително тежко детство. Тя е родена и израснала в беден квартал в Русия, където се налагало от малка да помага на майка си, продавайки плодове на улицата, за да осигурят прехраната на семейството. Допълнително предизвикателство в ранните ѝ години е грижата за нейната сестра, която страда от тежки заболявания – аутизъм и церебрална парализа. Животът ѝ се преобръща напълно на 16-годишна възраст, когато е забелязана от моден агент, което отваря вратите ѝ към Париж и поставя началото на забележителна световна кариера с корици за Vogue и Vanity Fair и рекламни договори за гиганти като Gucci, Guerlain и Stella McCartney.