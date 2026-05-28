Връзката между участниците от осмия сезон на кулинарното риалити "Hell's Kitchen" Десислава Трифонова и Илиян Събков продължава да се развива по романтичен начин в реалния живот и след края на телевизионния формат. Двамата демонстрират открито чувствата си, като Десислава сподели кадри в бяла рокля от съвместната им почивка, привличайки вниманието на последователите си, информира Plovdiv24.bg.

Романтичен празник в спа хотел

Новите снимки, които Десислава Трифонова публикува в личния си Instagram профил, са заснети в луксозен спа хотел. Там влюбените са отбелязали рождения ден на Илиян Събков. Кадрите, на които тя позира в бяла рокля до рожденика, бяха придружени от силно емоционално послание. С думите "Честит Рожден Ден. Обичам те“ Десислава отново изрази публично привличането и емоциите си към него, подчертавайки че е силно влюбена.

Прекрасна двойка

Най-коментираната драма в Кухнята на ада

Любовната история между двамата готвачи се превърна в една от най-обсъжданите теми и предизвика вълна от коментари по време на излъчването на осмия сезон на "Hell's Kitchen". Причината за бурните реакции сред зрителите беше фактът, че Десислава влезе в кулинарното състезание като обвързана жена и майка на две деца. Въпреки това между нея и Илиян Събков започнаха открити флиртове и целувки пред телевизионните камери, а Илиян не скри емоциите си и направи няколко откровени признания в ефир.

По-влюбени от всякога

Семейната криза пред камерите

Напрежението в шоуто достигна своя връх, когато в професионалната кухня на предаването влезе дългогодишният партньор на Десислава и баща на децата ѝ – Елвин. В този изключително емоционален момент Трифонова призна пред аудиторията, че семейните им отношения са се намирали в сериозна криза още преди тя да вземе участие в телевизионното състезание. След като по-късно и двамата влюбени отпаднаха от кулинарната надпревара, те официално потвърдиха, че остават заедно като двойка и в реалния живот.