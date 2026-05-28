Известният български композитор и музикант Равигор Попов, роден на 28 май 1940 г. в София, е оставил незаличима следа в историята на родната поп и детска музика чрез десетилетия творчество и десетки популярни албуми. Завършилият Националната музикална академия творец посвещава живота си на изкуството, като преминава през някои от най-знаковите български състави.

Пътят към голямата сцена

Музикалната кариера на Равигор Попов стартира през 1961 г. в състава "Мелоди“ на естрадната легенда Емил Димитров. По-късно творческият му път преминава през формацията "Стакато“, а след това става част и от популярната група "Старт“, с която реализира общо осем албума. През 90-те години на миналия век музикантът свири заедно с рок легендата Георги Минчев в група "Полезни изкопаеми“. Традиция в кариерата му е и ежегодното участие като гост-музикант в "Подуене блус бенд“ по време на рок фестивала "Цвете за Гошо“.

Творчество за най-малките

През 1979 г. Равигор Попов се насочва към композирането на детски песни. Най-популярната и обичана от поколения българи сред тях е "Вълкът и седемте козлета“, изпята в дует със съпругата му Мими Иванова. През 1990 г. двамата артисти правят следващата голяма стъпка в работата си с млади таланти, като основават специализирана музикална детска школа в Двореца на децата в град София.

Творческо семейство

В личния си живот композиторът е щастливо обвързан с известната певица Мими Иванова, от брака си с която има дъщеря. Равигор Попов има и син от първия си брак – Петър Попов, който също е наследил музикалния талант на баща си и се реализира успешно като композитор и музикант.

Престижни награди и признания

Забележителният принос на композитора е оценен с редица авторитетни отличия през годините:

Голямата награда на фестивала "Златният Орфей“ за цялостен принос, присъдена през 1996 г.

"Сребърна лира“ от престижния международен фестивал в Братислава през 1978 г.

Първа награда на Международния театрален фестивал "Вълшебната завеса“ в град Търговище.

Годишна награда на фондация "Димитър Вълчев“ за създаването на оригинална музика към детските театрални пиеси "Червената шапчица“ и "Бабината питка“.

Трета награда от международния конкурс "Песни за морето“ в град Рощок, Германия, спечелена през 1980 г.