Популярната моделка Николета Лозанова планира да напусне страната за по-дълъг период от време, като обмисля възможността за постоянно преместване в Италия. В момента тя проучва пазара на недвижими имоти на Ботуша, за да избере подходяща къща, която да наеме заедно с Николай Михайлов.

През последните месеци намеците на плеймейтката за смяна на средата предизвикаха сериозно любопитство сред нейните последователи в социалните мрежи.

Подготовка за нов дом извън България

Страната на модата, романтиката и ароматното капучино от години е голямата слабост на брюнетката, но настоящите ѝ намерения надхвърлят пределите на поредната луксозна ваканция. Наскоро Лозанова отново беше забелязана в Италия, като официално посещението ѝ бе представено като обикновена почивка. Близки до хубавицата обаче разкриват, че тя все по-сериозно обсъжда идеята да прекарва значително повече време там, а впоследствие окончателно да свие семейно гнездо в чужбина.

Признанията на плеймейтката

Самата Николета Лозанова неотдавна сподели публично своите намерения, заявявайки директно:

За никого не е тайна, че Италия е любимата ми държава и мога да ви изненадам, че скоро ще бъде и мой втори дом споделя Ники

Думите ѝ веднага провокираха вълна от въпроси дали подготвя окончателна раздяла с родината. Любовта на брюнетката към италианската култура и начин на живот датира още от времето, когато беше омъжена за нападателя Валери Божинов. По време на техния брак той играеше за местни италиански клубове, а Лозанова пътуваше редовно при него. На този етап звездата все още запазва в тайна дали престоят ѝ на Ботуша ще бъде изцяло временен, или става дума за окончателно и необратимо преместване споделят източници на "Уикенд“.