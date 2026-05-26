Българската поп изпълнителка Дара донесе безапелационна победа за страната ни на тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия“ във Виена със своята песен "Бангаранга“. Въпреки че самият конкурс по традиция не носи директни финансови награди, световната популярност вече започна да носи сериозни дивиденти на 27-годишната певица от Варна под формата на търговски марки, скок в хонорарите и оферти от водещи световни музикални компании.

Безапелационен триумф в гласуването

Първото място на "Евровизия“, за което певицата признава, че е мечтаела от години, бе спечелено по категоричен начин. Песента "Бангаранга“ събра общо 576 точки, оставяйки на второ място класирания Ноам Бетани от Израел с разлика от цели 173 точки. Продукцията на Дара се превърна в един от малкото прецеденти в 70-годишната история на конкурса, в които едно и също парче заема първо място едновременно в класацията на международните професионални журита и в масовото гласуване на телевизионните зрители. Тъй като регламентът на конкурса предвижда единствено морална награда, реалните финансови приходи за изпълнителката започнаха да се формират непосредствено след финала чрез комерсиализиране на нейния лик и име.

Бум в продажбите на мърчандайзинг в САЩ и България

В САЩ веднага бе пусната в продажба мащабна серия от стоки с лика на българката и заглавието на победната песен. Американските тийнейджъри започнаха масово да купуват суичъри на цена от 42 долара, чаши за кафе и тениски по 13 долара, пазарски торбички и шапки с козирка по 14 долара, както и шорти по 21 долара. На част от стоките Дара е изобразена с кукерската рокля от сцената или с бодито си от концертите, а върху пана за стена на цени между 23 и 30 долара ликът ѝ е съчетан с българското знаме, оградено в голямо сърце. Тъй като Дара е вписана сред официалните автори на песента, тя има право на процент от продажбите за авторски права и за използването на думата "Бангаранга“. На българския пазар асортиментът също се развива с тениски по 13 евро, чорапи по 15 евро и кичури за коса с тигрова окраска по 10 евро, повтарящи специфичната ѝ прическа от видеоклипа.

Рекорден скок на хонорарите и международни реклами

Статутът на световна звезда логично доведе до рязко покачване на цената за живи изпълнения на Дара. Представители на музикалния бранш изчисляват, че хонорарът ѝ занапред ще бъде поне 10 000 евро за едночасово участие с възможност за кратък бис. До момента подобни нива на заплащане в България е достигала единствено фолк певицата Преслава, но в чиято цена се включваше и поддръжката на цял жив бенд, докато при Дара сумата ще бъде единствено за нейното индивидуално присъствие на сцена. Очаква се сериозен финансов тласък да донесат и новите рекламни договори. Докато досега тя е била лице единствено на местна верига магазини, в момента към нея валят предложения за чуждестранни кампании в цяла Европа, както и оферти от различни сектори, включително вериги казина.

Оферти от гигантите в световния шоубизнес

Най-значимата дългосрочна перспектива пред Дара са получените предложения за съвместна работа от най-големите световни музикални компании, които управляват кариерите на глобални звезди като Бионсе, Лейди Гага, Риана, Бруно Марс, Ед Шийрън и други. Самата изпълнителка потвърди за засиления международен интерес в свое телевизионно интервю пред bTV. Тъй като към настоящия момент Дара има действащ договор с продуцента Саня Армутлиева, тя няма право да приема нови ангажименти самостоятелно.

Двете заедно ще разгледат всички постъпили оферти, за да преценят кои от тях да бъдат приети. Като официален мениджър и продуцент чрез своята компания "Вирджиния Рекърдс“, Саня Армутлиева запазва правото да преотстъпва правата за мениджмънт на изпълнителката срещу съответни комисиони, които се очаква да нарастват в близко бъдеще, пише HotArena.