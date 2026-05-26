Телевизионната водеща Гала привлече вниманието на зрителите по време на последните си ефирни изяви с малък детайл – червен конец, вързан на лявата ѝ ръка. Според народните вярвания червеният конец отблъсква лошите очи и пази здравето, като традиционно се поставя на лявата китка, която е най-силно свързана с човешките емоции.

Скритата физическа болка зад ефирната усмивка

В действителност през изминалите месеци Гала трябваше да се справя със сериозен здравословен проблем, който дълго време пазеше в тайна от обществеността. Водещата открито сподели, че зад доброто ѝ настроение пред камерите се крие постоянна и силна болка, предизвикана от две дискови хернии в шийния отдел на гръбначния стълб. Проблемът започнал с усещане за напрежение и скованост във врата, както и изтръпване на ръката, а точната диагноза била поставена след проведени консултации и изследване с ядрено-магнитен резонанс. Вместо да се подложи на тежки хирургични интервенции, тя избрала дълъг процес на алтернативно възстановяване, включващ физиотерапия, мануални техники и специални упражнения. Гала признава, че увреждането се дължи на дългогодишни вредни навици и неправилна стойка при ползване на телефон или по време на почивка.

Тежката диагноза на Мари и последвалото чудо

Паралелно с личните си физически страдания, телевизионната звезда премина през огромен емоционален срив заради дъщеря си Мари Константин Будева. Младата жена, която в момента очаква второто си дете, е трябвало да се пребори с шокираща диагноза – рак на бъбрека, открит напълно случайно. Последвали спешна операция в Германия, дълги месеци на възстановяване и огромна тревога за цялото семейство. За щастие на близките ѝ, лечението е преминало успешно и днес Мари е напълно здрава, но преживяният стрес е оставил траен отпечатък върху фамилията. През целия този изтощителен период Гала е трябвало едновременно да крие собствената си физическа болка и да бъде стабилна психическа опора за бременната си дъщеря.